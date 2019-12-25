سلاف فواخرجي تبكي ابتسامتها ليلة الميلاد ( صورة )

بكت الفنانة سلاف فواخرجي والدتها الكاتبة الراحلة ابتسام أديب في عيد ميلادها الأول على الغياب ، ونشرت صورة قديمة لها عبر حسابها الخاص في تطبيق INSTAGRAM .
وكتبت متأثرة : ” ابتسامتي … كل عام بحضورك وغيابك قوتي وضعفي … كل عام ولحظة ميلادك كياني وتكويني … ولو رحتي … قلبك وطني … حضنك بيتي … اشتقت لك … بعدد المرات التي قلت بها ماما … رح تضلي فيني … ” .
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ابتسامتي كل عام وانت بحضورك وبغيابك قوتي وضعفي … كل عام ولحظة ميلادك ياملكتي كياني وتكويني … كل عام … وحتى لو رحتي قلبك وطني… وحضنك بيتي… وصوتك دوايي من خوفي … وكل يوم ، صبح ومسا ، مع كل طلعة شمس ومع كل عتمة ليل … وريحتك ادماني وتعويذتي … اشتقتلك ب عدد المرات يلي قلتلك فيها : ماما وبحبك قد ما بخاف على ولادي لأنو هنّي مني … وانا منك و رح تضلي فيني ما دام الروح بعدها فيني … #سلاف_فواخرجي #ابتسام_أديب
وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات التي تمنت للراحلة الرحمة والمغفرة وجنات الخلد ، وأوصى المتابعون النجمة السورية بالصبر متمنين لها طول العمر وحفظ أبنائها وعائلتها ومحبيها من كل سوء وشر .
يذكر أن سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسلها المصري ” خط ساخن ” الذي أجُل عرضه خلال موسمي الدراما الرمضانية 2018/2019 بسبب ظروف إنتاجية .