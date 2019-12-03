سلاف فواخرجي وزملائها الفنانين يحتفلون في دمشق بالعيد الوطني للإمارات

أخبار الفن
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي وزوجها المخرج وائل رمضان إلى جانب نخبة من نجوم الفن السوري بالاحتفال الذي أقامته السفارة الإماراتية في دمشق بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات .

ونشرت سلاف مجموعة من الصور عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، توثق حضورها وزملائها وتواجدهم في السفارة بهذه المناسبة .

وأبرزت الصور تواجد كلٍ من : ” سلمى المصري ، وفاء موصللي ، هبة نور ، صفاء سلطان ، تولاي هارون ، حسام تحسين بيك ” وغيرهم من الدبلوماسيين مثل نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد  .

وأرفقت سلاف فواخرجي الصور بتعليق مقتضب باركت فيه لـ شعب الإمارات عيدهم الوطني ، مؤكدة أن مدينة دمشق كانت ولا زالت تجمع الشعبين على الحب .

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