سلافة معمار بإطلالة كلاسيكية بـ نفحة عصرية ( صورة )

تصدرت الفنانة سلافة معمار غلاف مجلة special madame Figaro لعدد شهر ديسمبر / كانون الأول 2019 ، وخضعت النجمة السورية لجلسة تصوير خاصة بهذه المناسبة .

تألقت خلالها بإطلالة كلاسيكية مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي ، مع إضفاء نفحةٍ عصرية تجسدت بتسريحة الشعر التي اعتمدتها ومكياج الوجه الهادئ الذي زيّن ظهورها .

وشاركت معمار المتابعين عبر صفحاتها صورة الغلاف ، وتلقت عليها مجموعة من التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين الذين أثنوا على جمالها ورقيها الكبير الذي طغى على الصورة .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة السورية سلافة معمار مسلسل ” مسافة أمان ” الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي ، والذي خاضت بطولته إلى جانب كلٍ من : ” كاريس بشار ، سلافة معمار ، قيس الشيخ نجيب ، هيا مرعشلي ، جرجس جبارة ، نادين تحسين بك ، عبد المنعم عمايري ” وآخرون .