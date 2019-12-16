سخان ماء يودي بحياة أم سورية حامل وطفلتها في تركيا

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سخان ماء يودي بحياة أم سورية حامل وطفلتها في تركيا

تسبب سخان ماء بوفاة أم سورية وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات ، في منزلهما الكائن بالعاصمة التركية، أنقرة

موأورد وقع “خبرلار” التركي تفاصيل الحادثة مبيناً أن الام سورية وتدعى خديجة (22 عام) وهي حامل في شهرها الخامس وطفلتها تبلغ الـ 3 سنوات فقط.

وأضاف الموقع أن الأم وطفلتها توفيتا إثر اختناقهما نتيجة تسرب الغاز من سخان المياه الموضوع في حمام المنزل .

ونقل الموقع عن زوج السيدة وهو تركي الجنسية ، أنه حاول الاتصال بزوجته عدة مرات لكن دون جدوى فطلب من اقربائه الاطمئنان عليهما ، ليدخلوا من شرفة المنزل بعد عجزهم عن فتح باب المنزل .

وتفاجأ الأقرباء بتجمع المياه في المنزل ، و عثروا على جثتي الأم (خديجة) وطفلتها في الحمام .

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