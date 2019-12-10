أحمد خميس يفاجئ زوجته مشاعل الشحي بـ قص شعرها ( فيديو )

وقعت الفنانة مشاعل الشحي ضحية زوجها الإعلامي أحمد خميس الذي فاجأها بمقلبٍ مدبرٍ من العيار الثقيل ، وثقه من خلال كاميرا هاتفه المحمول .

وبدا فيه وهو يعدها بقص أطراف شعرها فقط ، لعدم تقبلها دخول صالون التزيين خوفاً من قص المزين لشعرها بطريقة مبالغ فيها ، قبل أن يقوم بقص خصلةٍ طويلةٍ من شعرها ، وهو ما أدخلها بحالةٍ هستيرية حيث وقفت وبادرت بضربه بعدما استحوذت عليها الصدمة .

ونشر خميس الفيديو معلقاً عليه بالقول : ” لهذه الدرجة البنات يزعلون في حال أحد قص شعرهم … المسكينة قلت لها راح أعطيكِ هدية … بشرط أن تغلق عيونها ” .

يذكر أن مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس يستعدان لإقامة حفل زفافهما نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول الحالي ، وشاركا في وقت سابق الجمهور ببعض الصور ومقاطع الفيديو من بروفة زفافهما الثاني .