زوجة عربية تطلب الطلاق من زوجها خلال “شهر العسل” لسبب غريب

طلبت زوجة الطلاق من زوجها خلال “شهر العسل” بعد أن رفض شراء حقيبة لها من إحدى الماركات الشهيرة.

ورفعت زوجة دعوة طلاق ضد زوجها إلى محكمة الأسرة في دبي، بعد مرور شهر على زواجهما، بسبب عدم قبوله بشراء “حقيبة ماركة” لها.

فيما تفاجأ الزوج باتصال المحكمة لاخباره بأن زوجته ترغب في الطلاق منه، بحجة عدم شراء حقيبة يد، مما شكل صدمة له خاصة وأنهما مازالا في شهر العسل.

وأفادت الزوجة بأنها تقدمت بطلب الطلاق من زوجها خلا الشهر الأول من زواجهما، لأنها طلبت منه أن يشتري لها حقيبة نسائية من إحدى الماركات المعروفة، إلا أنه رفض متذرعاً بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف الزواج.

وحاول مركز الاستشارات الأسرية في دبي التدخل وتهدئة الوضع بين الزوجين، إلا أن الامر لم يفلح وبقيت الزوجة مصممة على الطلاق منه.

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