روسيا : المسلحون يحشدون في محيط حلب و أبو الظهور بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل استطلاعها رصدت حشد المسلحين في سورية قواتهم وأسلحتهم الثقيلة في محيط مدينة حلب ، فيما حذرت من إعداد “الخوذ البيضاء” استفزازات كيميائية جديدة في محافظة إدلب.

وقال مدير مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، في بيان صدر عنه: “رصدت وسائل الاستطلاع الروسية، على مدار اليومين الماضيين، عملية نقل راجمات صواريخ ومدرعات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية باتجاه مدينة حلب وبلدة أبو الضهور في محافظة إدلب”.

وأضاف البيان: “كما وردت إلى مركز المصالحة الروسي معلومات تفيد بأن قادة تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، بالتعاون مع تنظيم الخوذ البيضاء الذي يزعم أنه إنساني، يخططون في بلدات واقعة جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد لتنفيذ عملية مفبركة لاستخدام مواد سامة وتدمير مواقع بنية تحتية”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن “هدف هذه الاستفزازات يكمن في إعداد صور ومقاطع فيديو، ليتم في مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط والغرب نشر تقارير تتضمن اتهامات إلى القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المواطنين المدنيين وشن ضربات عشوائية”.

ودعت وزارة الدفاع الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات باستخدام السلاح وسلك الطريق نحو التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم.