روبي بـ صورة عفوية من مرحلة الطفولة ( صورة )

تداولت بعض الصفحات الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة روبي من طفولتها ، بدت فيها بملامح جميلة وناعمة لم تختلف مع مرور السنوات ولم تتغير رغم تقدمها في العمر .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور لاسيما محبيّ الفنانة المصرية الشهيرة ، الذين تداولوا الصورة بشكلٍ واسعٍ مؤكدين مشيدين بحفاظها على جمالها الطبيعي بعيداً عن عمليات التجميل والجمال الاصطناعي .

وكانت روبي اختتمت الحفل الأخير الذي أقيم على هامش ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي السينمائي قبل يومين ، وتألقت على خشبة المسرح بعد سنواتٍ عدة من الغياب .

وأحيّت الحفل بأغنيتها الشهيرة ” ليه بداري كده “و التي أشعلت بها الأجواء ، خاصة وأنها تمايلت على وقع أنغامها مستعرضةً رشاقتها وليونتها العالية التي لطالما اشتهرت بها .

يذكر أن فعاليات الدورة 41 مهرجان القاهرة السينمائي كانت قد انطلقت في الـ 20 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي ، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلم من 63 دولة ، بالإضافة إلى منصة تنظيم المهرجان ” أيام القاهرة لصناعة السينما ” والتي احتوت على عددٍ من المحاضرات والندوات وبعض الورش التدريبية .