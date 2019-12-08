مايا دياب مهددة بالطرد من السعودية عُقبَّ ما قامت به في البوليفارد ( فيديو )

تعرضت الفنانة مايا دياب لسيّلٍ من الانتقادات اللاذعة ، عُقبَّ انتشار مقطع فيديو لها من داخل أحد المقاهي ضمن منطقة البوليفارد بمدينة الرياض .

بدت خلاله النجمة اللبنانية وهي ترقص وتتمايل على وقع أنغام وموسيقى أغنية الفنان الشعبي المصري سعد الصغير ، وسط حضورٍ جماهيريٍ خجول .

مما دفع المغردين السعوديين لمطالبة السلطات في البلاد بطرد مايا نظراً لعدم التزامها بالتعليمات الخاصة بالمنطقة والتي تمنع الرقص في الأماكن العامة وعلى المسارح ، وهو ما يعتبر مخالفاً لقانون الذوق العام الذي تفرضه وزارة الداخلية السعودية .

يذكر أن مايا دياب تتواجد في المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات موسم الرياض ، وذلك من خلال مسرحية ” لوكاندة الأوباش ” التي تخوض بطولتها إلى جانب الفنان المصري حسن الرداد ومواطنته الإعلامية أنجي علي .