رجل عربي يحرق نفسه بعد فشله في مصالحة زوجته

قضى رجل عربي بعد أن أشعل النيران بجسده داخل منزل أسرة زوجته بعد أن رفضت العودة معه إلى المنزل.

وفي التفاصيل، أقدم رجل عربي على الانتحار بإحراق نفسه بعدما فشل في مصالحة زوجته ورفضها العودة معه إلى منزل الزوجية في محافظة الجيزة بمصر.

و تلقت غرفة النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بإشعال أحد الأشخاص النار بجسده، ما أسفر عن وفاته.

وخلال التحقيقات تبين أن الشخص المتوفى ،أقدم على الانتحار بعد نشوب خلافات زوجية تركت على إثرها زوجته مسكنه وتوجهت للإقامة بمنزل أسرتها، ما دفعه للتوجه إليها لإعادتها مرة أخرى، إلا أنه فشل في إقناعها بالرجوع.

حينها قرر الرجل أن ينهي حياته حرقًا، فقام بسكب عبوة بنزين على جسده، وأشعل النيران في نفسه ليلقى مصرعه على الفور.

الجدير بالذكر أن الخلافات الأسرية والعائلية تعد من أبرز أسباب الجريمة في مصر.

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