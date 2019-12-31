رانيا يوسف تثير الجدل بـ وصلة رقص ودلع ( فيديو )

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رانيا يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو للفنانة المصرية رانيا يوسف برفقة الإعلامية فاتن موسى زوجة النجم مصطفى فهمي على هامش حضورهما  إحدى المناسبات الخاصة .

بدت خلالهم الصديقتين وهنَّ يرقصنَّ سوياً في عيد ميلاد صديقتهنَّ المقربة ، وأشارت موسى في شريط مصور إلى يوسف داعيةً إياها للتصوير معها واصفةً إياها بـ القمر .

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رقص رانيا يوسف مع فاتن موسى

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وأحدث المنشور ضجة كبيرة في أوساط النشطاء ونال على نسبة تفاعل لافتة من قبلهم ، وذلك لعفويتهنَّ وطرافتهنَّ التي بدت بشكلٍ واضح في المقاطع المتداولة .

يذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد ” الأنسة فرح ” والذي تخوض بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، وقصة المسلسل مأخوذة عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin .

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