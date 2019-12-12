رئيس نادي برشلونة يتحدث عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد .. هل سيتم تأجيله؟

تحدث رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، والتي ستجري يوم الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر.

وأكد بارتوميو أن المباراة ستقام في موعدها، على ملعب “كامب نو”، رغم كل التهديدات التي تم الحديث عنها.

وقال بارتوميو: “الكلاسيكو سيلعب في موعده، وبرشلونة يستعد له بشكل طبيعي، لن يتم تأجيل الكلاسيكو”.

وأضاف “الفرصة سانحة أمام الجماهير للتعبير في ملعب كامب نو”.

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يذكر ان المباراة، كان من المقرر أن تلعب يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يتقرر تأجيلها لأسباب أمنية في كتالونيا.

وهدد حركة “تسونامي الديموقراطية” بإفساد المباراة بين برشلونة وريال مدريد، من خلال الدعوة للتظاهر في محيط ملعب “كامب نو”.

مراسلون – رياضة