رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا موفق جمعة يستدعي ماهر السيد لمكتبه بسبب فاروق سرية

تحدثت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن استدعاء رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا موفق جمعة إلى مكتبه، ماهر السيد رئيس النادي الوحدة.

ويعود سبب الاستدعاء من قبل جمعة، على خلفية ترشيح نادي الوحدة فاروق سرية لرئاسة اتحاد كرة القدم السوري.

وتجري انتخابات اتحاد كرة القدم، يوم 28 من الشهر الحالي، حيث قام عدد من المرشحين بتقديم أوراقهم لخوض الانتخابات.

وضمت قائمة المرشحين كل من فاروق سرية وأنس السباعي وحاتم الغايب، وزكريا قناة، في حين استبعد أحمد قوطرش.

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في حين رفض نادي المجد، إعطاء صلاح رمضان ورقة الترشح إلى الانتخابات.

مراسلون – رياضة