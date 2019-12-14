ديمة قندلفت جامحة وجريئة في أحدث ظهور لها ( صورة )

خضعت الفنانة ديمة قندلفت لجلسة تصوير جديدة تحاكي الأنوثة والجرأة في الوقت عينه ، تألقت خلالها بإطلالة وردية مزركشة جسدت من خلالها الجموح بأسلوبٍ راقٍ يشع حياة .

ونشرت النجمة السورية صورة منها عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ، أطلت فيها بفستانٍ وردي أنثويٍّ تميز بطبقات القماش المتعددة .

اعتمدت معه تسريحة الـ BUN الجامحة التي كشفت عن ملامح وجهها بشكلٍ كامل ، واستكملت ظهورها بمكياج الوجه الناعم مع حركة الكحل العريض الذي أضفى على ظهورها الجرأة والقوة .

ولاقت إطلالة قندلفت استحسان الرواد الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن حبهم الكبير لها ، وأشادوا بأسلوبها الأنيق في الظهور ومواكبتها الدائمة لخطوط الموضة بما يتناسب مع شخصيتها .

يذكر أن الفنانة ديمة قندلفت تتحضر حالياً لإنجاز مشاهدها في مسلسل ” الهيبة ” الذي انضمت إلى بطولته مؤخراً مع النجم اللبناني عادل كرم ، ليكونا بذلك الوجهين الجديدين والمحوريين في العمل الشهير .