ديما بياعة تبوح للمرة الأولى عن مرض ابنها الأكبر ورد ( فيديو + صورة )

كشفت الفنانة ديما بياعة عن أمنيتها الكبيرة التي تمنتها في عيد ميلادها الذي وافق تاريخ الثالث من شهر كانون الأول ، وأشارت في حوارٍ أجريَّ معها ضمن برنامج ” صدى الملاعب ” .

قائلة أن أمنيتها لهذا العام كانت شفاء ابنها الأكبر ورد من المرض الذي ألم به مؤخراً ، معلنة أنه أصيب منذ مدة بـ Crohn’s Disease ، مبينة أن المرض ليس بخطير ولكنه مؤلم .

واعترفت الفنانة السورية خلال الحلقة بعمرها الحقيقي لافتة إلى أنها أصبحت تبلغ الـ 41 من العمر ، معربة عن عدم صعوبة الأمر عليها فكل سنة من عمرها تحمل من الجمال الكثير لما فيها من فرح وألم وخبرة ، ولذا لا تجد نفسها مضطرة إلى محوِّ سنينها الماضية .

يذكر أن ديما بياعة تنافست خلال موسم رمضان الماضي عبر مسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد النحاس .