ديما بياعة وقصي خولي في الشاشة الذهبية لأول مرة ( فيديو )

كشفت الفنانة ديما بياعة عن استعدادها لدخول الشاشة الذهبية لأول مرة ، وذلك عبر لقاء ضمن برنامج The Insider بالعربي ، مشيرة إلى أن العمل الفني مازال في طور الكتابة ، وهو من إنتاج اللبناني مجد جعجع .

وصرحت النجمة السورية بأنه من المقرر أن يشاركها بطولته الفنان قصي خولي على أن تنطلق عمليات التصوير في شهر أبريل / نيسان 2020 ، وتعتبر هذه التجربة الأولى لكل منهما في عالم السينما .

وأشارت في تصريحها إلى أن هذه التجربة تعتبر مميزة بالنسبة لها ، باعتبارها غير متوقعة ومختلفة عما قُدمَّ في السابق ، لافتة إلى أن دورها يتطلب منها اللعب على لياقتها وجسدها ، مؤكدة أن الفيلم كأنه وليدٌ من هوليوود ولكن بتنفيذ عربي .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ديما بياعة مسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” الذي عرض خلال موسم الدراما الماضي 2019 وهو من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد النحاس .