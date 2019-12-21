ديما بياعة بين الماضي والحاضر .. هل تغيرت ملامحها ؟! ( صورة )

كشفت الفنانة ديما بياعة عن شكلها وملامحها قبل دخولها مجال الفن والتمثيل بسنواتٍ طويلة ، ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة .

بدت فيها بملامح بريئة تعكس ما بداخلها من فرح وشغف وحب ، ونظرة ثاقبة تبرز سرعة البديهة التي خلقت معها منذ الصغر والتي خولتها الخوض في مجال الفن بذكاء وجدية توازي ما عندها من فكاهة وعفوية .

واعترفت الفنانة السورية مؤخراً بعمرها الحقيقي لافتة إلى أنها أصبحت تبلغ الـ 41 من العمر ، معربة عن عدم صعوبة الأمر عليها فكل سنة من عمرها تحمل من الجمال الكثير لما فيها من فرح وألم وخبرة ، ولذا لا تجد نفسها مضطرة إلى محوِّ سنين عمرها الماضية .

يذكر أن ديما بياعة تنافست خلال موسم رمضان الماضي عبر مسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد النحاس .