ديما بياعة بين الماضي والحاضر .. هل تغيرت ملامحها ؟! ( صورة )

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ديما بياعة

كشفت الفنانة ديما بياعة عن شكلها وملامحها قبل دخولها مجال الفن والتمثيل بسنواتٍ طويلة ، ونشرت صورة لها بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة .

بدت فيها بملامح بريئة تعكس ما بداخلها من فرح وشغف وحب ، ونظرة ثاقبة تبرز سرعة البديهة التي خلقت معها منذ الصغر والتي خولتها الخوض في مجال الفن بذكاء وجدية توازي ما عندها من فكاهة وعفوية .

 

واعترفت الفنانة السورية مؤخراً بعمرها الحقيقي لافتة إلى أنها أصبحت تبلغ الـ 41 من العمر ، معربة عن عدم صعوبة الأمر عليها فكل سنة من عمرها تحمل من الجمال الكثير لما فيها من فرح وألم وخبرة ، ولذا لا تجد نفسها مضطرة إلى محوِّ سنين عمرها الماضية .

يذكر أن ديما بياعة تنافست خلال موسم رمضان الماضي عبر مسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد النحاس .

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