دمشق : قصة خطف هندية.. أم تدعي اختطاف زوجها وابنها والكمين يكشف عن مفاجأة

تقدمت إحدى السيدات إلى قسم شرطة برزة في دمشق بشكوى تفيد فيها باختطاف زوجها وابنها ، وبطلب فدية كبيرة للإفراج عنهما .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن سيدة ادعت لقسم شرطة برزة بأن زوجها المدعو ( نزار . ن ) وولدها (عبد الهادي) اختطفا من قبل مجهولين .

وزعمت السيدة المذكورة أن اتصالات وردتها من مجهولين يطالبونها بدفع فدية مالية قدرها 6 ملايين ليرة سورية، لأن الخاطفين رفضوا التواصل مع أهل المخطوف .

ومن خلال كمين محكم ، تمكن قسم شرطة برزة من إلقاء القبض على شخصين بكمين محكم في محلة (اوتوستراد الفيحاء) في دمشق ، عند قدومهم لاستلام المبلغ الذي تم وضعه تحت إحدى السيارات .

وتبين خلال التحقيق مع الموقوفين أنهما نفسهما الشخصين المختطفين ( الأب والابن) واختلقا قصة الخطف ليأخذوا أكبر قدر من المال من أقاربهم.

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