دمشق .. حادث سير مروع يتسبب بتصادم بولمانات وسيارات وقطع الطريق الدولي

تسبب حادث سير على اوتستراد دمشق بوفاة شخص وإصابة آخرين ، فضلاً عن تسببه بقطع الطريق الدولي .

وذكرت صفحة ” الشرطة ” التابعة لوزارة الداخلية أن الحادث وقع على اوتستراد دمشق حمص ، بسبب تدهر سيارة سوزكي حيث فقد السائق السيطرة عليها مما ادى لانقلابها في المسرب المؤدي الى حمص .

وبسبب انقلاب السيارة ، اصطدمت بباص بولمان كبير ما أدى لقطع الطريق بشكل عرضاني ليصطدم به بولمان آخر وسيارة محملة بالخضار .

وأكد مصدر للشرطة وجود حالة وفاة واحدة اثر الحادث ، وعدد من الجرحى تم نقلهم الى مشافي مدينة دمشـق.

يذكر أنه تم فتح الاوتستراد بشكل كامل وإزالة السيارات والبولمانات المتصادمة والخضار من قبل فرع مرور دمشق .

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