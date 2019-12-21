دمشق .. بـ 80 مفتاح سرق عدة منازل في المدينة وريفها (فيديو)

ألقى قسم شرطة الميدان في دمشق ، القبض على شخص امتهن سرقة المنازل والسيارات في عدة مناطق بالعاصمة وريفها.

وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية عبر صفحتها في فيسبوك، أن شكاوى عدة وردت حول وقوع سرقات في مناطق متعددة في دمشق وريفها.

وبينت الوزارة أن من بين تلك المناطق: (الميدان ــ الزاهرة ــ جرمانا ــ ببيلا )، وجميع هذه السرقات تمت بمفاتيح مطابقة.

وخلال كمين محكم، استطاع قسم شرطة الميدان الإيقاع بالسارق في حي التضامن وتبين أنه يدعى ( محمد حسين. ل ).

وعثر بداخل السيارة التي كان يقودها عندما قبض عليه (المسجلة باسم شقيقته)، أدوات للخلع والكسر وحقيبة جلد بداخلها 80 مفتاح واعترف باستخدامه لها لسرقة منازل في المناطق الآنفة الذكر.

وعن آلية تنفيذه السرقة ، قال السارق إن كان يصعد للبناء الذي يريد سرقة منزل فيه ويطرق على الباب وفي حال الإيجاب ، يدعي بأنه تائه وأخطأ المنزل ، وفي حال عدم الإيجاب يستعمل أحد المفاتيح الـ80 ويقوم بسرقة مقتنيات المنزل.

وتم العثور داخل منزل السارق الذي تبين أنه من ارباب السوابق ، على مصاغ ذهبي يقدر بالملايين، وعلى مبلغ مالي مسروق يقدر بمليون ليرة ، وعلى 4 قنابل ومسدس.