إحداها انقلبت في النهر.. تصادم 3 سيارات في حادث سير مروع وسط دمشق (صور)

شهدت العاصمة دمشق حادث سير مروع أمس الاثنين قرب جسر الرئيس، تمثل باصطدام ثلاث سيارات ما أدى لانقلاب إحداها في النهر المجاور.

وذكرت إذاعة “المدينة” عبر صفحتها في فيسبوك، أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من ليل الأمس قرب جسر الرئيس، وسببه السرعة الزائدة.

وتسبب الحادث بأضرار جسدية وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ولا معلومات عن حالتهم الصحية حتى ساعة إعداد هذا الخبر، فيما تسبب التصادم بوقوع إحدى السيارات في النهر.

كما وقع حادث آخر يوم أمس على اوتستراد دمشق- حمص الطريق الدولي مقابل مشفى القلمون أسفر عن 4 وفيات ، والسبب تدهور بولمان ركاب ما أدى لانقلابه على الطريق.

وتتكرر في الفترة الأخيرة الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة سواء في دمشق أو المحافظات الأخرى وسط توجيهات بالالتزام بالسرعات المحددة في الطرقات.