دراسة حديثة تحذر النساء من تناول هذا المشروب

كشفت دراسة حديثة عن أحد أنواع المشروبات التي تتناولها النساء قد تؤدي إلى إصابة المرأة بكسور الوركين.

وحذرت الدراسة النساء من شرب عبوتين من المشروبات الغازية خلال اليوم، لأنها تزيد من خطر الإصابة بكسور الوركين لدى المرأة.

وأكدت الدراسة بأن تناول عبوتين من المياه الغازية يومياً لمدة 14 أسبوعاً متتالية يزيد خطر إصابة المرأة بكسور الوركين بنسبة 26 بالمائة.

كما أوضحت الدراسة بأن كثافة العظام لدى الفتيات في سن 14 إلى 16 عاماً تقل عن المعدل الصحي عند تناول المشروبات الغازية يومياً.

حيث تؤدي المشروبات الغازية دور كبير في خفض مستوى المعادن في العظام وبالتالي هشاشتها، ونظراً لأن النساء تتعرضن أكثر لترقق العظام منذ الدخول في سن اليأس، يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى تزايد الخطر لديها.

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