دراسة حديثة تؤكد بأن استخدام واتس اب مفيداً للصحة

كشفت دراس حديثة بأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق واتس اب ، يقلل من الشعور بالوحدة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة إيدج هيل في المملكة المتحدة، أن تطبيق الرسائل النصية له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، متل تطبيق واتس اب .

و أفادت د.ليندا كاي من جامعة إيدج هيل بأنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على واتس اب ، كلما زاد شعورهم بأنهم قريبون من أصدقائهم وعائلتهم، وينظرون إلى هذه العلاقات على أنها ذات نوعية جيدة.

وأضافت بأن كلما كانت هذه الصداقات قوية، كلما زاد شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات واتساب الخاصة بهم، وكلما كان ذلك مرتبطا بشكل إيجابي بتقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية.

كما وجد الباحثون بأن متوسط ​​الاستخدام اليومي المبلغ عنه لـ واتساب حوالي 55 دقيقة، حيث يستخدمه الكثيرون بسبب شعبيته ووظيفة الدردشة الجماعية.

اقرأ المزيد: واتساب يقدم ثلاث ميزات جديدة لمستخدميه أهمها ميزة الانتظار