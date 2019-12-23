دانا جبر بالـ هوت شورت في أحدث ظهور لها ( صور )

شاركت الفنانة دانا جبر الجمهور المتابع لها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث إطلالاتها .

بدت خلالها بإطلالة عصرية كاجوال طغى عليها اللون الأسود ، وارتدت هوت شورت من الجلد ، ونسقت معه بلوز ضيق كشف عن رشاقتها العالية ، وأنهت إطلالتها لناحية اللباس بـ Jackboot ذو رقبة عالية .

واعتمدت النجمة السورية الشابة لشعرها تسريحة الـ Wavy ، واستكملت ظهورها بمكياج الوجه الظاهر الـ Smoky .

واستطاعت دانا جبر أن تحصد تفاعل المتابعين بشكلٍ كبيرٍ و لافت ، وذلك على الرغم من أنها أغلقت خاصية التعليق على المنشور ، وذلك بعد أن تم تداول جميع الصور التي نشرتهم عبر خاصية الـ story الخاصة بحسابها في INSTAGRAM على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .