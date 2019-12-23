دانا جبر بالـ هوت شورت في أحدث ظهور لها ( صور )

شاركت الفنانة دانا جبر الجمهور المتابع لها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ، مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث إطلالاتها .
بدت خلالها بإطلالة عصرية كاجوال طغى عليها اللون الأسود ، وارتدت هوت شورت من الجلد ، ونسقت معه بلوز ضيق كشف عن رشاقتها العالية ، وأنهت إطلالتها لناحية اللباس بـ Jackboot ذو رقبة عالية .
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حسابي الثاني لعشاق دندون بيهتم بأناقتها ومكياجها وشعرها @danajabr.holic 🌹 حسابي الشخصي للجمال والموضة @naoomicosmetics . . #سوريا_دراما #الدراما_السورية #دانه_جبر #دانة_جبر #دانا_جبر #نسرين_طافش #هيا_مرعشلي #كاريس_بشار #سلافة_معمار #سلاف_فواخرجي #ديمه_بياعه #رواد_عليو #قصي_خولي #جيني_اسبر #ليليا_الاطرش #هبة_نور #زين_كرزون #عهود_العنزي #سوريا #سورية #امل_عرفة #شكران_مرتجى #كندا_حنا #امارات_رزق #socialmedia #beauty #international #syria #danajabr #dana_jabr
واعتمدت النجمة السورية الشابة لشعرها تسريحة الـ Wavy ، واستكملت ظهورها بمكياج الوجه الظاهر الـ Smoky .
واستطاعت دانا جبر أن تحصد تفاعل المتابعين بشكلٍ كبيرٍ و لافت ، وذلك على الرغم من أنها أغلقت خاصية التعليق على المنشور ، وذلك بعد أن تم تداول جميع الصور التي نشرتهم عبر خاصية الـ story الخاصة بحسابها في INSTAGRAM على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .
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حسابي الثاني لعشاق دندون بيهتم بأناقتها ومكياجها وشعرها @danajabr.holic 🌹 حسابي الشخصي للجمال والموضة @naoomicosmetics . . #سوريا_دراما #الدراما_السورية #دانه_جبر #دانة_جبر #دانا_جبر #نسرين_طافش #هيا_مرعشلي #كاريس_بشار #سلافة_معمار #سلاف_فواخرجي #ديمه_بياعه #رواد_عليو #قصي_خولي #جيني_اسبر #ليليا_الاطرش #هبة_نور #زين_كرزون #عهود_العنزي #سوريا #سورية #امل_عرفة #شكران_مرتجى #كندا_حنا #امارات_رزق #socialmedia #beauty #international #syria #danajabr #dana_jabr