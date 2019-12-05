دانا جبر جعلت جسدها ملعباً للأفاعي ولم تَخفْ ( صور )

أطلت الفنانة دانا جبر على الجمهور المتابع لها عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة سوداوية جريئة تضج بالأنوثة والإغراء .

ارتدت فيها ملابس كاجوال تبرز أنوثتها بأسلوبٍ أنيق بعيدٍ عن الابتذال ، واعتمدت في ظهورها على مكياج الوجه الظاهر الـ Smoky .

وذكرّت الفنانة الشابة الجمهور بقدرتها العالية على تقبّل الحيوانات واللعب معهم ، لا سيما اللعب مع الأفاعي حيث ظهرت وهي تمسك بأفعى مرقطة في إحدى الصور ، وبدت في أخرى وقد جعلت من جسدها ملعباً لأفعى بيضاء كبيرة .

وتعرضت دانا جبر لسيلٍ من الانتقادات السلبية التي طالت قيامها بهذا التصرف وذلك عبر الصفحات التي أعادت نشر الصور ، بعدما حظرت الفنانة استقبال التعليقات عبر صفحتها .

وأبدى عدد كبير من المتابعين استغرابهم امساكها بالأفعى واحتضانها لها وكأنها حيوان أليف ، بينما انتقد البعض الآخر تكرار ظهورها بهذا الشكل خاصة وأنها ظهرت قبل فترة في مقطع فيديو وهي تلعب مع ثعبانٍ أبيض مما عرضها للهجوم وأثار استياء النشطاء .