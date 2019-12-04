خلاف بين رئيس ريال مدريد ومدرب الفريق زيدان بسبب لاعب

وقع خلاف بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، بسبب تعاقدات الفريق في الصيف المقبل.

وكشفت “ذا صن” أن زيدان يرغب بقوة بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد بوغبا، ويرى أنه بإمكانه استخراج أفضل ما لديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خلاف بين الطرفين، حيث يرغب بيريز بضم نجم توتنهام إريكسن في كانون الأول.

وأوضحت “ذا صن” أن إدارة “الميرنغي” غير مقتنعة بضم بوغبا، ولا ترى أنه اللاعب المناسب للاستمرار مع الريال.

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كما أن بيريز لا يريد دفع راتب كبير لبوغبا، والذي من المتوقع أن يصل إلى 13.6 مليون إسترليني وهو ما يتسبب في أزمة مع نجوم الفريق.

مراسلون – رياضة