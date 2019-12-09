خطيبة كريستيانو رونالدو تتفوق على زوجة ليونيل ميسي

رغم تفوق نجم برشلونة ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية، لكن خطيبة البرتغالي نجحت بالتفوق على زوجة الأرجنتيني.

وقامت صحيفة “ذا صن” بإجراء مقارنة بين نشاط زوجة النجم الأرجنتيني أنتونيلا روكوزو، وجورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو.

وتم إجراء المقارنة بالنسبة لموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وخاصة بخصوص العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما.

وتفوقت جورجينا فيما يتعلق بعدد المتابعين على صفحتها الرسمية فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا.

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وتحصل جورجينا على 29,587 جنيها إسترلينيا، عن كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي، في المقابل تحصل زوجة ميسي على 23,915 جنيها إسترلينيا.

مراسلون – رياضة