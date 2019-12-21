دانا حلبي تعلن خطوبتها والمواقع الفنية تكشف هوية العريس ( فيديو )

أعلنت الفنانة دانا حلبي ارتباطها بشكلٍ رسميٍّ من أحد الأشخاص دون أن تسميه ، واكتفت بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك تُظهر تشابك أيديهما وخاتم الخطوبة .

وحرصت الفنانة الاستعراضية على عدم توضيح تفاصيل الموضوع والتحفظ على هوية العريس بعيداً عن الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أوساط محبيها الذين انهالوا على المنشور مباركين ومتسائلين عن هويته .

مما استدعى منها الظهور في مقطع فيديو قصير شاركته عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، أكدت فيه خبر خطوبتها وبررت عدم كشفها هوية العريس بالقول أنهما في فترة خطوبة أيّ أنهما مازالا في طور التعرف ودراسة بعضهما وعند اجتيازهما لهذه المرحلة ووصولهما لقرار الزواج بشكلٍ نهائي ستعلن عن اسمه .

وقد كشف موقع الفن بحسب مصادره الخاصة أن العريس هو الفنان السوري عبد المنعم عمايري طليق الفنانة أمل عرفة ووالد ابنتيها سلمى ومريم .

وأثارت هوية العريس ضجة واسعة في أوساط النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك لعدم وجود قواسم مشتركة بين دانا حلبي وعبد المنعم عمايري لنواحي فارق السن والفن و الشخصية والظهور .