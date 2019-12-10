خطر يهدد إجراء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة .. هل يتم تأجيل المباراة؟

يقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الـ 18من كانون الأول/ ديسمبر، على ملعب “كامب نو”، لكن هناك خطر يهدد إجراء المباراة.

فقد دعت منصة “تسونامي الديمقراطية” المطالبة باستقلال كتالونيا لتنظيم وقفة احتجاجية في محيط “الكامب نو”، بالتزامن مع إجراء المباراة.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن المنصة دعت للتظاهر قبل ساعات من الكلاسيكو الإسباني، وإقامة فعاليات أخرى.

وجاء في بيان منصة تسونامي الديموقراطية، أن: “أكثر من 18 ألف شخص سجلوا أسمائهم عبر مختلف القنوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية”.

وحددت المنصة أربع نقاط، للتظاهر في محيط ملعب المباراة، بالتزامن مع لعب الكلاسيكو العالمي.

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وسبق أن أجل الاتحاد الإسباني المباراة، التي كانت مقرر ان تلعب 26 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد الاحتجاجات بإقليم كتالونيا.

مراسلون – رياضة