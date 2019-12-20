خريطة ريف ادلب .. الجيش السوري يحرر عدة قرى شرق و جنوب معرة النعمان

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العملية العسكرية ضد إرهابي جبهة النصرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ، محررة المزيد من القرى والبلدات

مراسلون – ريف ادلب

وقال مصدر ميداني في ريف إدلب لمراسلون أن وحدات الجيش السوري خاضت منذ ليل الأمس الخميس وحتى ظهر اليوم الجمعة عمليات عسكرية ضد تجمعات الجماعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب ،أدت لبسط سيطرة الجيش على عدة قرى وبلدات جديدة ، وسقوط عشرات المسلحين بين قتيل وجريح .

وأوضح المصدر أن قرى ” ربيعة و خريبة و شعرة العجايز وبرنان والواقعة بمحور إعجاز بريف إدلب الشرقي ، باتت تحت سيطرة القوات السورية إثر هجوم مباغت تزامن مع تقدم مماثل للقوات في محور إم جلال والتي سقطت من يد النصرة ليل الخميس .

وتقع تلك القرى ، وفق الخريطة التي ينشرها مراسلون ، في المحور الشرقي لمدينة معرة النعمان الاستراتيجية والتي تعد هدفا ً أساسيا ً لتقدم الجيش السوري الحالي ، نظرا ً لوقوعها على الطريق الدولي دمشق – حلب والذي تهدف القوات إلى تحريره بعملية عسكرية بعد مماطلة الضامن التركي وعدم التزامه بتطبق اتفاق سوتشي والذي نص على فتح الطريق .

وفي المحور الجنوبي من ريف إدلب ، تابعت القوات السورية تقدمها باتجاه شمال بلدة إم جلال ، وبسطت سيطرتها على تل الشيخ وبلدة الفرجة ، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع جماعات النصرة والقوقاز المنتشرين في المنطقة

وقتل خلال العمليات العسكرية للجيش ما يقارب 87 إرهابي من النصرة وحلفائها ، فيما فاقت أعداد الجرحى المئات نتيجة الاشتباك المباشر والقصف المدفعي والصاروخي وغارات الطيران الحربي على مواقع انتشار المسلحين في كامل المنطقة

وكانت وحدات الجيش السوري بدأت ليل الخميس عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي والشرقي ، وتمكنت من تحرير بلدة إم جلال والتي باتت منطلقا ً لتوغل القوات السورية في عمق الريف الإدلبي

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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