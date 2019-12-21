خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يسيطر على عشرات القرى خلال 24 ساعة

سيطرت وحدات الجيش السوري خلال 24 ساعة الماضية على عشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي بعد عملية عسكرية واسعة بدأت مساء الخميس الفائت

مراسلون – ريف إدلب

وقال مصدر ميداني لموقع مراسلون أن وحدات الجيش السوري سيطرت صباح اليوم السبت على قرى الرفة و أبو حبة بمحور إم جلال في ريف إدلب الجنوبي ، بعد معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية .

فيما تابعت وحدات الجيش تقدمها في المحور المقابل مسيطرة على قرى الصيادي و تل دم و الكتيبة المهجورة وذلك بعد يوم واحد من السيطرة على بلدات أم تينة و سحال و البريصة .

وقتل خلال العمليات العسكرية المستمرة منذ يوم الخميس ما يقارب 215 إرهابي من النصرة و الفصائل الإرهابية المتحالفة معها ، فيما فاقت أعداد الجرحى المئات نتيجة الغارات الجوية والضربات الصاروخية والاشتباك المباشر مع الجيش

وبلغ عدد البلدات المحررة خلال الـ 24 – 36 ساعة الماضية أكثر من 15 قرية وبلدة ، فيما تم تدمير عدة آليات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات وعتاد عسكري متنوع ومخازن ذخيرة للجماعات الإرهابية

ويأتي ذلك ضمن الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش العربي السوري بهدف الوصول إلى الأوتوستراد الدولي حلب – دمشق و إعادة وضعه بالخدمة ، وذلك بعد فشل الضامن التركي بتعهده بفتح الطريق وفق ما جرى التوافق عليه في اتفاق سوتشي في أيلول العام الفائت

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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