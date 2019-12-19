حمص .. مهووس جنسي يطعن الفتيات في مناطق حساسة

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حمص .. مهووس جنسي يطعن الفتيات في مناطق حساسة

اشتكت عدة فتيات في محافظة حمص من تعرضهن لتحرش وصل حد الطعن في منطقة الأرداف من قبل شاب يمر مسرعاً على دراجة نارية.

وتحدث رئيس الطبابة الشرعية في حمص ، بسام المحمد عن وجود مجرم غريب الأطوار ، بناء على شكاوى لعدة فتيات لافتاً إلى أن هذه الحادثة تحصل لأول مرة في المحافظة وفق ما نقل عنه موقع “هاشتاغ سوريا”.

وأضاف رئيس الطبابة الشرعية بحمص ، أن ذلك الشخص يتقصد أن يضرب الفتيات بمنطقة الأرداف، خلال مروره على “الموتور”.

وتابع أنه أحيانا تأتي الضربة ضمن ملابس الفتاة ، وأحيانا أخرى تصل لجسدها مبيناً أن عدة فتيات تعرضن لخياطة مكان الجرح بطبقة أو طبقتين.

فيما أكد المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي ، زاهر حجو، أن الشخص هو مهووس جنسي ، نظراً لأنه لم يقم بسرقة شيء من الفتيات المعتدى عليهن.

وطالب حجو بتسليط الضوء على مثل تلك الظواهر الخطيرة كي تأخذ الناس حذرها ويتم التعامل معها بطريقة مناسبة.

 

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