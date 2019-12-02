بالصور .. وفيات وعشرات الجرحى تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني في حلب

توفي خمسة أشخاص صباح اليوم وأصيب آخرون ، إثر انهيار بناء سكني في حي المعادي بمنطقة حلب القديمة

وأوردت صحيفة “الوطن” أن المبنى المنهار “مخالف” وانهار فجر اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بالأمس .

و قال رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء توجهت على الفور إلى المكان لانتشال المصابين ورفع الأنقاض.

فيما ذكرت إذاعة “شام إف إم” أنه لايزال هناك حوالي الـ 20 مدنياً من سكان البناء المنهار عالقين تحت الأنقاض حتى الآن .

بينما أوضحت ” سانا ” أنه من بين الوفيات نساء وأطفال وأنه تم انتشال خمسة جثامين من تحت الأنقاض كحصيلة أولية حيث توجهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء.

وشهدت عدة مناطق في حلب العام الماضي حوادث مشابهة بسبب تصدع الأبنية بفعل الحرب والقذائف تارة ، ولأن بعضها مخالف تارة أخرى .

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