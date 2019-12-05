أكثر من 10 ضحايا بقصف على نادي رياضي في حلب

استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب أكثر من 10 آخرون جراء قصف استهدف أحد النوادي الرياضية في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب .

وأوردت وكالة “سبوتنك” نقلاً عن رئيس المركز الروسي للمصالحة يوري بورينكوف أمس الأربعاء ، أن المسلحين قصفوا نادي رياضي في تل رفعت ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص منهم 8 أطفال وامرأة، فضلاً عن إصابة 13 شخص آخرين بجروح بينهم 7 أطفال، 2 منهم بحالة حرجة.

إلى ذلك ، سبق وأفادت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها بتاريخ 1 كانون الأول ، بأنه تم رصد 27 خرقاً لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كل من حماة وحلب وإدلب واللاذقية .

من جهة أخرى ، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري بتطهير الأراضي على مساحة 2.29 هكتار من الألغام خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وتتعرض في الفترة الأخيرة العديد من أحياء حلب السكنية للاستهداف بالقذائف من قبل المسلحين المدعومين من تركيا ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى في تلك الأحياء كان آخرها استهداف حي الحمدانية وشارع النيل وحي حلب الجديدة وجمعية الزهراء.