حلب .. أقدم على سرقة ملايين تعود للفلاحين وصرفهم على رفاقه!

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حلب .. أقدم على سرقة ملايين تعود للفلاحين وقام بصرفهم على رفاقه!

أقدم شخص في منطقة دير حافر في حلب على سرقة مبلغ مالي يقدر بالملايين ويعود لعدد من الفلاحين ، وقام بصرفه على رفاقه .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين وهو رئيس الجمعية الفلاحية في منطقة دير حافر ، بقول فيها إن منزله تعرض للسرقة ، بدأ البحث والتحري .

وجاء في شكوى الشخص ، أن مجهولين سرقوا عن طريق الخلع والكسر من خزانته في منزله ، الكائن في قرية المبعوجة التابعة لمنطقة دير حافر، 12 مليون و970 ألف ليرة سورية .

وبين المدعي أن المبلغ المسروق ليس له ، بل هو عائد لعدد من الفلاحين بصفته رئيس الجمعية الفلاحية بالمنطقة.

وبعد التحري والبحث وجمع المعلومات تم القبض على السارق المدعو (محمد . ا) والذي اعترق بالتحقيق بإقدامه على سرقة المبلغ ليلاً من المنزل المذكور .

كما اعترف بأنه قام بصرف قسم كبير من المبلغ على رفاقه في القرية ، وقام أيضاً شراء أجهزة خليوية وأشياء أخرى.

وتم القبض على السارق و6 من رفاقه فيما بعد وتقديمهم للقضاء بجرم التستر على السارق لينالوا العقاب اللازم.

 

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