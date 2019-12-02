حريق ضخم في النبك و فوج إطفاء المنطقة يعبئ صهريجه من الصنبور!

نشب حريق ضخم في منطقة النبك بريف دمشق تسبب بوفاة مواطن حرقاً فيما تبين أن فوج الإطفاء الذي وصل لإخماد الحريق يحوي صهريج ماء عادي .

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الحادثة التي بدأت باندلاع حريق في بناء ضخم بمنطقة النبك حيث كان رجل يقوم بتلحيم خزان بجانب خزان وقود ، لينفجر الأخير وتندلع النيران .

و حاول بعض الأشخاص مساعدة قاطنيه إلا أن الرجل لم يستطع النجاة رغم وصول أحد الرجال إلى مكان الحادث ومحاولته إطفاء النيران المشتعلة بجسده الأول .

واللافت في الأمر ، أن الأهالي اشتكوا من تأخر وصول الإطفاء لإخماد الحريق المذكور ، إذ وصلوا بعد تفحم الرجل .

وورد في شكاوى الأهالي أنه عندما وصل فوج إطفاء النبك تبين أنه صهريج ماء عادي بسبب وضع السيارة الأساسية في التصليح منذ شهرين، حسب مجلس مدينة النبك.

بدوره ، قال الصناعي فادي معقالي للموقع إنه زار فوج الإطفاء بالنبك وتبين أنهم يقومون بتعبئة الصهريج المخصص للإطفاء من صنبور ماء عادي ربع إنش، ولا يوجد خزان مركزي أو منهل ماء مخصص لتعبئة الصهاريج بسرعة عالية، مطالبا محافظ ريف دمشق وأهالي المنطقة المساعدة بتجهيز مركز فوج إطفاء النبك .

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