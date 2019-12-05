حتى الآن خمسة لاعبين يغيبون عن ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

كشفت وسائل إعلام بأن نجم ريال مدريد غاريث بيل، لم يتدرب مع الفريق منذ المباراة الماضية أمام ألافيس ضمن الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن عدم تدرب بيل جاء بسبب الخوف من تفاقم إصابته في الفخذ ذات الرأسين بالساق اليسرى.

ويأمل الملكي في عودة بيل يوم 15 ديسمبر / كانون أول، وبالتالي اللحاق بالكلاسيكو يوم 18 من نفس الشهر.

وكان أعلن “الميرنغي” إصابة مارسيلو في ساقه اليسرى، بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

وقالت صحيفة “ماركا”: “هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بالمباراة ضد برشلونة بالكلاسيكو”.

كما كشف النادي الملكي عن تعرض هازارد إلى إصابة بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات الفحوصات.

وأكدت “ماركا” الإسبانية، أن البلجيكي سيغيب عن مباراة برشلونة، في الكلاسيكو.

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وتشمل قائمة الغائبين عن الريال خلال الكلاسيكو أيضاً، كلاً من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو.

مراسلون – رياضة