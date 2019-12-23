حالة نادرة جداً… استئصال رحم من رجل متزوج في مصر

استئصل فريق من الأطباء في مصر رحماً من جسد رجل في حالة مرضية نادرة الحدوث.

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” بأن فريقا طبياً من محافظة قنا، جنوبي مصر ، استأصلوا رحماً من شاب عمره 25 عاما، ومتزوج منذ 3 سنوات.

و أوضح أحد الأطباء المشرفين على حالته بأن هذا الشاب كانت نسب الهرمونات طبيعية، ولم يعاني من مشاكل ذكورية ظاهرية، لكن مشكلته الوحيدة هى خصية يمنى معلقة طبقا لتقارير الأشعة موجودة فى بداية القناة الأربية.

وطلب الشاب إجراء عملية جراحية لإنزال الخصية، وخلال إجراء الفتح الجراحي، وعند فحصه للخصية، اشتبه فى شكل نسيجها أنها تشبه نسيج المبيض فى النساء.

و خلال استكشاف البطن تبين وجود رحم ضامر ثنائى القرن متصلاً به من الناحية اليمنى قناة فالوب، ومرتبطا فى نهايته بمبيض أيمن، وفى الناحية اليسرى بالخصية اليسرى.

وتم استئصال الرحم الذي كان من الممكن أن يسبب للشاب أورام خبيثة، أو احتمالية حدوث تجمعات نزفية بداخله مثل دم الدورة الشهرية فى حالة انخفاض نسب الهرمونات الذكرية بعد الشيخوخة.

كما أضاف الأطباء بأن أن الشاب لم يرزق بأطفال لعدم وجود حيوانات منوية فى تحليل السائل المنوي في حالة نادرة تحدث بنسبة واحد لكل 15 مليون شخص.

يشار إلى أن الشاب مصاب بمرض يدعى (PMDS) وهو يعنى بقاء المكونات الأولية لتكوين الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو مرض نادر جداً.

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