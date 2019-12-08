حارس برشلونة يتفوق على لاعب ريال مدريد في صناعة الأهداف

تمكن برشلونة من الفوز على ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن هدف برشلونة الأول، كان من صناعة حارس النادي تير شتيغن.

وأرسل الحارس الألماني كرة طويلة، اخترقت دفاع ريال مايوركا، ووصلت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان.

ونجح غريزمان باستغلال الكرة، وإحراز هدف التقدم لفريقه في شباك ريال مايوركا.

وسبق أن صنع تيرشتيغن هدف لزميله الأوروغوياني لويس سواريز، خلال مباراة خيتافي ضمن منافسات الجولة السابعة من “الليغا”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الحارس الألماني تفوق على العديد من النجوم منهم لاعب ريال مدريد إيدين هازارد.

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ولم يتمكن الدولي البلجيكي من صناعة، سوى هدف وحيد بقميص النادي الملكي في “الليغا”.

مراسلون – رياضة