جيني إسبر تتألق بـ القصير في أحدث ظهور لها ( صور )

أطلت الفنانة جيني إسبر على الجمهور المتابع لها من خلال عدة صور جديدة شاركتها وإياهم عبر إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .
تألقت فيها بإطلالة ساحرة ، اعتمدت خلالها الظهور بفستان قصير باللونين العسلي والأزرق البحري ، زُيّن بالريش المُشعَّث على جوانبه ، ونسقت معه حذاءً ذهبياً شتوي ذو رقبةٍ عالية .
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واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه الكامل بتدرجات الألوان الترابية ، وصففت شعرها إلى الخلف مع ترك بعض الخصل العشوائية على وجهها والتي سرحتها بطريقة الـ Wavy .
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خريف العمر لايأتي في الأربعين …خريف العمر لايقاس بالأيام ولابالسنين ..هويأتي حين يتسلل الضجر إلى قلبك ويصبح كل ماحولك سخيفٌ وحزين….(J💫es) : @jennyesber_lenses @ahmad_zamlout @hiba.ragheb.kanaan @johnysouleiman @khaldon.alia1 @sayidatynet . . . #jennyesber #jenny_esber #مسلسلات #دراما #mydubai #beautiful #dubai #syria #lebanon #iraq #jordan #ukraine #dubailife #mydubai #actors #tv #famous #celebrity #luxury #brand #trendy #جيني_اسبر #jennyesber_lenses #عدسات_جيني_اسبر #عدسات #جمال #مكياج #2019
يشار إلى أن الفنانة جيني إسبر انضمت مؤخراً إلى أبطال مسلسل ” يا مالكاً قلبي ” للكاتب عثمان جحا وإخراج علي محي الدين علي ، كما أنها بدأت تصوير مشاهدها في لوحات المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية .