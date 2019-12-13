جيني إسبر تتألق بـ القصير في أحدث ظهور لها ( صور )

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جيني إسبر

أطلت الفنانة جيني إسبر على الجمهور المتابع لها من خلال عدة صور جديدة شاركتها وإياهم عبر إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

تألقت فيها بإطلالة ساحرة ، اعتمدت خلالها الظهور بفستان قصير باللونين العسلي والأزرق البحري ، زُيّن بالريش المُشعَّث على جوانبه ، ونسقت معه حذاءً ذهبياً شتوي ذو رقبةٍ عالية .

واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه الكامل بتدرجات الألوان الترابية ، وصففت شعرها إلى الخلف مع ترك بعض الخصل العشوائية على وجهها والتي سرحتها بطريقة الـ Wavy .

يشار إلى أن الفنانة جيني إسبر انضمت مؤخراً إلى أبطال مسلسل ” يا مالكاً قلبي ” للكاتب عثمان جحا وإخراج علي محي الدين علي ، كما أنها بدأت تصوير مشاهدها في لوحات المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية .

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