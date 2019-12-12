جريمة مروعة في جبلة.. أب وولداه القاصران يطعنون رجل في قلبه

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جريمة مروعة في جبلة.. أب وولداه القاصران يطعنون رجل في قلبه

ارتكب أب وولديه القاصرين في مدينة جبلة بريف اللاذقية ، جريمة مروعة تمثلت بطعن رجل أربعيني بصدره وقلبه بالسكين .

ونشر موقع “الخبر” تفاصيل الجريمة ، حيث أقدم أب وولداه القاصران في جبلة على طعن رجل يبلغ من العمر 42 عام 9 طعنات بالسكين في صدره أثناء عودته إلى منزله

ووقعت جريمة القتل أول أمس الثلاثاء ، أثناء عودة الرجل الضحية من عمله إذ تعرض له رجل خمسيني وولديه القاصرين ، ثم قاموا بضربه (بمورينة) حديد على رأسه.

و بعد ضرب المغدور ، قام الأب والولدين بطعنه بالسكاكين عدة مرات في الصدر ما أدى لوفاته ، وفق ما أفاد به مدير مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة الدكتور محمد قصي.

فيما قال مصدر محلي في المنطقة إنه بعد أن طُعن الرجل ، هرب الشابان القاصران بينما قام الأب بإسعاف المغدور إلى مشفى جبلة الوطني وهو ينزف .

أما عن سبب الجريمة ، فبين المصدر أنه يعود لخلاف مادي ، وتم القبض على الفاعلين لمتابعة التحقيقات وإصدار الحكم المناسب بحقهم.

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