جريمة قتل غريبة في السعودية : خنق زوجته ثم طلب منها إعداد الفطور صباحاً

ارتكب رجل في السعودية جريمة قتل مروعة بحق زوجته بعد خلاف نشب بينهما.

وقضت المحكمة السعودية بإعدام رجل ارتكب جريمة قتل بحق زوجته، بعد أن أقدم على خنقها ثم نقلها ملفوفة ببطانية في صندوق سيارة إلى المستشفى، ليزعم أن الوفاة جاءت إثر صعقة كهربائية، إلا أن الطب الشرعي أكد أن الضحية تعرضت للضرب والخنق.

كما أفاد تقرير طبي بأن الجاني يعاني من ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية.

فيما شددت المحكمة على أن تعاطي الزوج للمخدرات لا يعفيه من العقوبة، وأن تبرير المتهم لجريمته بذهاب عقله ‏غير مقبول، كونه هو من أذهب عقله بفعله.

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