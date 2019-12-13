جريمة قتل بشعة في القرداحة .. شاب يقتل خطيبته وشيقيقتها بسبب فسخ الخطوبة

هزت مدينة القرادحة في اللاذقية جريمة قتل راح ضحيتها شابتين شقيقتين بعد قيام خطيب إحداهن بقتلها بعد فسخها للخطوبة

ونقلت الوطن أون لاين عن مصدر أمني قوله أن المعطيات الأولية لـ جريمة قتل الشابتين هبة ونور جبور في منزلهما بالقرداحة بريف المحافظة ، تشير إلى أن القاتل هو خطيب المغدورة هبة جبور الذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشب بينهما أدى لاتخاذ الشابة قراراً بفسخ خطبتها عنه لتخبره بأنها تركت له خاتم الخطوبة عند جدتها “عمته” .

وأضاف المصدر أن الخطيب “المشتبه به” توجه إلى منزل خطيبته في الصباح الباكر من هذا اليوم وأطلق النار على معظم المتواجدين فيه، ولا يزال متواري عن الأنظار.

وبحسب المصدر فقد ارتكب المشتبه به جريمته بعد أن خلع باب منزل خطيبته وأطلق النار عليها وعلى شقيقتها وأخيها وزوج والدتها والأخيرين لا يزلان في المستشفى بعد إصابتهما بعدة طلقات نارية.

وأكد المصدر أن تثبيت وقائع الجريمة بحاجة لبعض الوقت لا يتجاوز 24 ساعة للتأكد من كافة المعطيات وخروج التقرير النهائي حولها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مجرم.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت صورا ً تعود للشقيقتين المغدورتين ، بالإضافة لنعوة وفاتهن .

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