جامعة دمشق توضح سبب اتخاذ قرار منع ارتداء 4 أنواع من الملابس

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جامعة دمشق توضح سبب اتخاذ قرار منع ارتداء 4 أنواع من الملابس

حظرت جامعة دمشق ارتداء 4 أشكال من اللباس في قرار صدر عنها يوم أمس ، ما أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وأصدرت أمس رئاسة جامعة دمشق تعميماً تداولته وسائل إعلام محلية، تم فيه الإيعاز بمنع دخول أي طالب يرتدي لباس لا يليق بطلاب جامعة دمشـق (نقاب – شورت – لباس رياضي – كلابية.. الخ).

جامعة دمشق توضح سبب اتخاذ قرار منع ارتداء 4 أنواع من الملابس

وأثار هذا القرار جدلاً بين الطلاب خاصة فيما يتعلق بمنع ارتداء النقاب للفتيات معتبرين أن ذلك قد يمنع بعضهن عن التعليم.

بدوره ، أوضح المستشار الإعلامي لجامعة دمشق د.محمد العمر في حديث مع إذاعة “شام إف إم” ، أن الغاية من التعميم الأخير حول اللباس غير اللائق ، هي ضبط عملية الامتحانات وحالات الغش وليس التضييق على المنقبة أو غيرها .

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