ثغرة خطيرة في واتساب تمكّن المستخدم من تدمير كل حسابات أصدقائه

اكتشف تقنيون وجود ثغرة في تطبيق واتساب تمكّن شخص واحد من تدمير حسابات كل أصدقائه.

واتساب – تكنولوجيا

وبحسب تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن مجموعة أبحاث الأمن السيبراني اكتشفت وجود ثغرة في واتساب ، تمكن مستخدماً واحداً من جعل التطبيق غير صالح لكل أعضاء المجموعات المشارك فيها.

و يسمح العيب الخطير الموجود في التطبيق من اختراق برمجيات خبيثة أحد مستخدمي واتسآب، وتعمل تلك البرمجية بدورها على الانتقال إلى جميع الحسابات الموجودة على أي مجموعة مشترك فيها المستخدم.

وأطلقت الشركة الأمنية على الثغرة اسم “فيكس آب”، والتي توقع الناس ضحايا في شباكها عن طريق واجهة مستخدم تشبه واجهة “واتسآب ويب”، ولكن بمجرد تشغيلها يفعل المستخدم تشغيل البرمجية الخبيثة.

و تعمل تلك الآلية على أنه في حالة الانضمام إلى “الدردشة الجماعية”، بإظهار رسالة بأنه يمكن أن يستخدم نسخة واتساب ويب، وفي حالة تصحيح الأمر، يدخل المستخدم في “حلقة تعطل”، لا يمكن إيقافها بالمرة لكل أعضاء مجموعة الدردشة.

كما أوضح الباحثون بأن تلك الثغرة في واتساب، لا يمكن إزالتها أو إصلاحها نهائيا، إلا من خلال إلغاء تفعيل الحساب وحذف التطبيق من هاتفك أو جهازك، وإعادة تثبيته وتفعيل الحساب مرة أخرى.

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