تيم حسن برفقة زوجته وفاء الكيلاني وصورة عفوية من النادي الرياضي

يحرص الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني على الحفاظ على حياتهما الخاصة بعيداً عن وسائل الإعلام وعدسات الكاميرا ، ولذا دائماً ما نلاحظ قلّة في منشوراتهما على منصات التواصل الاجتماعي خارج نطاق المناسبات الخاصة .

إلا أن وفاء استطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال صورة عفوية نشرتها عبر الـ Story الخاصة بحسابها في Instagram ، بدت خلالها برفقة زوجها النجم الشهير من داخل النادي الرياضي .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور ، لاسيما عبر الصفحات التي أعادت نشر الصورة حيث تمنى المتابعون للثنائي دوام المحبة والسعادة والنشاط ، فيما أثنى البعض على جمالهما وجاذبيتهما وحرصهما الدائم على الظهور بملابس متماثلة لناحية الألوان .

وكان الفنان تيم حسن قد باشر مؤخراً في تصوير مشاهده الخاصة بدوره في مسلسل ” العميد ” إلى جانب مواطنته النجمة المتألقة كاريس بشار .