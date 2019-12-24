تيم حسن يحتضن وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية ( صورة )

أخبار الفن
تيم حسن

أثارت الإعلامية وفاء الكيلاني ضجة في أوساط متابعيها بعدما شاركت صورة جديدة تجمعها بزوجها النجم السوري تيم حسن ، على حسابها الخاص في INSTAGRAM .

ولفت الثنائي أنظار الجمهور بوقفتهما الرومنسية ، ونظرتهما التي عكست جميع معاني الحب والشغف ، مما استدعى تفاعل النشطاء مع المنشور حيث أبدى الكثير منهم إعجابهم الكبير بجمال النجمين وجاذبيتهما ،  لاسيما عبر الصفحات التي أعادت نشر الصورة حيث تمنى المتابعون للثنائي دوام المحبة والسعادة .

يذكر أن الفنان تيم حسن انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده الخاصة في بطولة مسلسل ” العميد ” إلى جانب مواطنته النجمة المتألقة كاريس بشار ، ويتحضر حالياً لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره مطلع العام المقبل .

قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

عبد المنعم عمايري يسخر من شائعة خطوبته لـ دانا حلبي ( صورة )

نسرين طافش تستعد لـ طاقة النجاح في الجزائر ( صورة )

ميريام كلينك تثير الجدل بعد جلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد…