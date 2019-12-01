تولين البكري تتوعد بفضح إحدى شركات الإنتاج الفني

شنّت الفنانة تولين البكري هجوماً لاذعاً على إحدى شركات الإنتاج الفني ، كاشفة عن تعرضها للغدر والنصب وعدم إيفائها لحقوقها رغم التزامها المهني معها .

وغردت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متوعدة بنشر التفاصيل في القريب العاجل حيث ستسنده بالصوت والصور ، وكتبت :

” قريباً جداً بالصوت والصورة رح تتوضح كل الحقائق … وسأتحدث على الهواء مباشرة عن شركة إنتاج أكلت حقي وعاملتني معاملة لا تليق بـ فنان … يكفي أكل بأرزاق العالم يا مُحدثيِّ النِّعم … ” .

قريبا جدا بالصوت والصورة رح تتوضح كل الحقايق.ورح احكي عالهوا مباشرة عن شركة انتاج اكلت حقي وعاملتني معاملة مابتليق بفنان..بيكفي بقا اكل رزق العالم يامحدثي النعم لأنو الدنيه دولاب وبكرا اذا ماطلعت فيكم بتطلع بصحة ولادكم .. — Toulin Al Bakri (@AlBakriToulin) November 30, 2019

يذكر أن الفنانة تولين البكري تتحضر حالياً للمشاركة في المسلسل البوليسي ” مقابلة مع السيد آدم ” والذي ستجسد فيه دور الطبيبة ” ريتا ” والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم .