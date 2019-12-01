تولين البكري تتوعد بفضح إحدى شركات الإنتاج الفني

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تولين البكري

شنّت الفنانة تولين البكري هجوماً لاذعاً على إحدى شركات الإنتاج الفني ، كاشفة عن تعرضها للغدر والنصب وعدم إيفائها لحقوقها رغم التزامها المهني معها .

وغردت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متوعدة بنشر التفاصيل في القريب العاجل حيث ستسنده بالصوت والصور ، وكتبت :

” قريباً جداً بالصوت والصورة رح تتوضح كل الحقائق … وسأتحدث على الهواء مباشرة عن شركة إنتاج أكلت حقي وعاملتني معاملة لا تليق بـ فنان … يكفي أكل بأرزاق العالم يا مُحدثيِّ النِّعم … ” .

يذكر أن الفنانة تولين البكري تتحضر حالياً للمشاركة في المسلسل البوليسي ” مقابلة مع السيد آدم ” والذي ستجسد فيه دور الطبيبة ” ريتا ” والعمل من تأليف وإخراج فادي سليم .

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