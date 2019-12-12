توقعات ماغي فرح للعام 2020 .. انهيارات مالية واغتيالات وانقلابات (فيديو)

أطلقت ماغي فرح، سلسلة توقعات للعام 2020 عبر فيديو جديد نشرته على قناتها الخاصة في يوتيوب يوم أمس.

ووصفت ماغي فرح العام 2020 بأنه عام مصيري وستشهد حدث كبير واستثنائي فلكي سيجمع 3 كواكب أساسية في برج واحد وهو الجدي، وهي حادثة لم تتكرر منذ الاف السنوات وستؤثر على الجميع.

توقعات ماغي فرح للعام 2020 :

وتوقعت انهيار بعض الحكومات ، وصراعات عالمية وانقلابات واحتجاجات شعبية وأن العام الجديد سيشهد انهياراً في الأسواق المالية .

وسيحمل العام مفاجئات تتعلق بالهجرة ، كما أن هذا العام 2020 أكثر خطراً من 2019 لأنه حمل عنف ويحمل صدامات عنيفة وستفضح بعض المؤامرات.

ورجحت أن تكون المرحلة الواقعة بين 17 شباط و31 آذار ، مسرحاً لقرارات مھمة تتخذ ولفرص كثیرة تتاح حتى ينفذ البعض أھدافھم المرسومة.

وقالت فرح إنّ شهر آذار يشير إلى اغتیالات وثورة على سلطة كبیرة، ويشكل خطراً على الأمن، ويشیر لإعتراض على بعض المسؤولین.

وتوقعت أن تحدث انقلابات في عالم المعلوماتیة والتكنولوجیا، وأن يتم اكتشاف علاج نهائي لمرض السرطان بين عامي 2020 و2021.

ورأت أنه من آخر تموز لأواخر تشرين الثاني سنشهد حالة استثنائية في العالم قد تكون حروب في بعض البلدان أو اغتيال.

سنسمع شتائم في العالم بين الرجال السياسيين او البلدان، لم نسمعها من قبل “كلمات نابية مقصودة” وستستمر هذه الأجواء لبداية 2021.

وستحدث خلال العام كوارث طبيعية سيكون من ضمنها حرائق ضخمة كالتي شهدناها خلال عام 2019 وفيضانات وزلازل.

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