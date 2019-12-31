توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لعام 2020 للبلدان العربية (فيديو)

أطلقت الفلكية ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات لعام 2020 شملت بلدان عربية من بينها ليبيا و سوريا والسعودية و اليمن .

و كان من أبرز توقعاتها التي أدلت بها لصحيفة “الجرس” للعام الجديد ، هي احتدام الصراع بين مصر وتركيا في ليبيا ، ودخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس .

توقعات ليلى عبد اللطيف لليبيا

الجيش الليبي يحاصر العاصمة مصراته ، والمقاتلون يرفضون تسليم السلاح وتحدث مذبحة كبيرة وعلى إثر ذلك يسمح الجيش فقط بخروج المدنيين.

سيف الاسلام القذافي يتصدر المشهد الليبي كمرشح للرئاسة الليبية وكمخلص للبلاد في المرحلة القادمة .

وتؤكد أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حكومة مع بداية العام وخطة دولية لحماية النفط الليبي.

ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لليمن ؟

تشهد المنطقة المشتركة بين كل من اليمن و السعودية بعض من المناوشات والنزاعات، بينما من المتوقع وجود اتفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

توقعات ليلى لسوريا

وبخصوص جمهورية سوريا ذكرت الفلكية الشهيرة في عالم التوقعات ليلي عبد اللطيف الكثير من التغيرات التي سوف تطرأ على سوريا، وقالت ليلى عبد اللطيف عن اهم توقعاتها لجمهورية سوريا لهذا العام الجيد، هي أن الشعب السوري يستفيق على حل سياسي والحوادث في سوريا تأتي متسارعة ومفاجأة من الرئيس الروسي والاسد قبل نهاية العام.

توقعات ليلى عبد اللطيف للعراق

تشهد العراق الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية ، وتوقعت عبد اللطيف لهذا العام الجديد لجمهورية العراق هي أن الحلول في العراق تبدأ من الموصل وصولا إلى الأمان والسلام وستشهد العراق خضة سياسة كبيرة.

توقعات ليلى عبد اللطيف للسعودية

ومن ابرز ما توقعته عبد اللطيف عن المملكة العربية السعودية خلال العام الجديد، أن ولي العهد سيحقق ما أسمته “إنجازا أمنيا” غير مسبوق.

توقعات ليلى عبد اللطيف للبنان

– قبل نهاية 2020 حوادث متسارعة سيشهدها لبنان ستساهم في نشر اجواء توتر في الشارع.

– الاقتصاد في لبنان سيتخطى الظروف الصعبة وسيبقى قويا.

– الاستقرار أمام الدولار الاميركي سيؤدي الى جلب استثمارات.

– 3مشاريع اقتصادية ضخمة ومفاجأة مع ارتفاع اسهم سوليدير وحركة فاعلة في وسط بيروت ستؤدي الى تحريك السوق.

– العقاري في كل المناطق اللبنانية وسترتفع حركة البيع والشراء للاراضي والشقق السكنية.

– لبنان سيكون من اهم مراكز السياحة وسيكون مثل دبي من حيث الاسعار والاعمار.

حدث مفاجئ يتعلق بشخصية مرموقة وقطع طريق المطار من بعض الحشود الغاضبة والجيش.

منطقة الشمال قادمة على مزيد من الاستقرار والاعمار والانماء من طرابلس الى عكار الى جبل محسن.

– منطقة طرابلس ستشهد حالة حزن بسبب خبر حزين حيث تفقد منطقة الشمال شخصية كبيرة وقديرة على الساحة.

– البقاع ستعود الى قلب الحديث من خلال حدث امني حيث يتدخل الجيش بقوة ويلاحق المسلحين.

– خلال حدث سياسي يتمثل بحضور شخصيات وقيادات اسلامية ومسيحية وزحمة اعلام بسبب غياب شخصية بقاعية فاعلة.

– كشف المزيد من ملفات الفساد والحراك الشعبي يعود الى الشارع.

– الانظار تتجه الى بعلبك ومخيم عين الحلوة وبرج البراجنة في قلب الحدث من جديد.

رحيل شخصية كوميدة لبنانية.

توقعات ليلى للمغرب والاردن

إن المغرب والأردن من الدول الهادئة نسبيا عن غيرها من الدول العربية، والتي تحظى بهدوء شعبي .

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